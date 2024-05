Olympia: Konkurrenzkampf der Handballer nimmt Fahrt auf

Die deutschen Handballer richten den Fokus immer stärker auf Olympia - und der Konkurrenzkampf um die 14 Kaderplätze für Paris nimmt Fahrt auf. "Diese Olympischen Spiele sind für mich, aber auch für jeden anderen ein riesengroßes Ziel", sagte Rune Dahmke am Rande des DHB-Lehrgangs in Kopenhagen am Dienstag: "Da mal dabei sein zu dürfen, das wäre wirklich was Wunderbares."