Olympia-Vorbereitung: DHB verpasst Revanche gegen Schweden

Testspiel verloren, Revanche verpasst: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem Dämpfer in die Olympia-Vorbereitung gestartet. Rund zweieinhalb Monate vor den Sommerspielen in Paris verlor die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason beim EM-Dritten Schweden mit 28:34 (11:19). Der Kampf um die Olympia-Kaderplätze ist dennoch eröffnet.

Beste deutscher Werfer vor 5014 Zuschauern in der Vida Arena waren Johannes Golla, Julian Köster und Franz Semper mit jeweils fünf Treffern. Nach einem soliden Start der DHB-Auswahl erhöhte Schweden sukzessive die Führung. Die deutsche Offensive vergab zu viele freie Würfe und scheiterte mehrfach am stark parierenden schwedischen Torhüter Tobias Thulin. In der zweiten Halbzeit bewies Deutschland Moral und verkürzte auch dank mehrerer Paraden von Andreas Wolff.