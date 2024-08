Handball: Füchse Berlin gelingt Wiedergutmachung nach Debakel

Die Füchse Berlin gewinnen beim hochkarätig besetzten So-Tech Cup das Spiel um Platz drei gegen HBC Nantes. So hat das Team von Jaron Siewert ein Debakel des Vortages vergessen gemacht.

Die Handballer der Füchse Berlin haben das Spiel um Platz drei beim So-Tech Cup in Halle (Westfalen) gewonnen. In einem offenen Schlagabtausch setzte sich der Vizemeister am Ende mit 38:37 nach Siebenmeterwerfen gegen den französischen Topverein HBC Nantes durch.