Verteidigt Magdeburg seinen Titel bei der Klub-WM?

Der deutsche Meister SC Magdeburg strebt in Ägypten bei der Klub-WM den vierten Titel an. Dafür muss der SCM noch zwei Spiele gewinnen.

Titelverteidiger SC Magdeburg geht mit viel Respekt, aber auch voller positiver Energie in das Halbfinale der Klub-WM am Dienstag (19 Uhr) gegen den ägyptischen Gastgeber von Al-Ahly. „Aus den vergangenen Jahren wissen wir, wie schwierig es ist, gegen afrikanische Teams zu spielen“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert am Montag in Ägypten, betonte aber: „Wir freuen uns auf dieses Halbfinale.“ Ziel des SCM ist der vierte WM-Titel in Serie.