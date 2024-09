Melsungen sichert sich Ticket für European-League-Gruppenphase

Rogerio Moraes Ferreira (sieben Tore) war am Samstag der beste Werfer für die Nordhessen, die zwei Tage zuvor durch ein 28:20 gegen den TBV Lemgo Lippe erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet waren. Das Hinspiel gegen den 13-maligen norwegischen Meister und ehemaligen Champions-League-Teilnehmer hatte Melsungen in der vergangenen Woche 28:23 in eigener Halle gewonnen.