Absage auch für DHB-Team: Löwen "mehrere Wochen" ohne Knorr

Hoffnung auf frühere Rückkehr hatte bestanden

In der Folge hatte aber die Hoffnung bestanden, Knorr könne früher auf das Feld zurückkehren - so berief auch Bundestrainer Alfred Gislason den Rechtshänder in das 18-köpfige Aufgebot für den Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz in Mannheim (7. November) und in der Türkei (10. November). Doch nun folgte die Absage.