DHB-Frauen schlagen EM-Vorrundengegner Niederlande

SID 26.10.2024 • 17:31 Uhr Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch sammelt rund fünf Wochen vor dem richtungweisenden EM-Vorrundenduell mit Oranje wichtiges Selbstvertrauen.

Deutschlands Handballerinnen haben in ihrer EM-Vorbereitung ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schlug den früheren Weltmeister Niederlande mit 27:23 (12:10) und sammelte rund fünf Wochen vor dem richtungweisenden Vorrundenduell mit Oranje bei der Europameisterschaft wichtiges Selbstvertrauen.

Kapitänin Alina Grijseels war am Samstag mit acht Toren die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Das deutsche Team setzte damit den allgemein positiven Eindruck beim Golden-League-Turnier im norwegischen Larvik fort. Am Donnerstag hatten die DHB-Frauen beim 30:32 gegen Olympiasieger Norwegen lange Zeit eine ordentliche Leistung gezeigt, am Sonntag (15.45 Uhr) wartet zum Abschluss der letzte Härtetest gegen den EM-Dritten Dänemark.

"Das ist auf unserem Weg ein ganz wichtiger Sieg", sagte Gaugisch, der vor allem defensiv eine positive Entwicklung seines Teams sah: "Wir waren aktiv und trotzdem kompakt." Leistungsträgerin Xenia Smits resümierte: "Wir haben deutlich sicherer gestanden als gestern und haben wenig Gegenstoßtore bekommen. Das ist gegen die Niederlande ein wichtiger Schlüssel zum Sieg."

Beide Teams kamen vor 2000 Zuschauern beschwerlich ins Rollen. Die besseren Aktionen zeigte aber Gaugischs Team, das sich auch von schwächeren Phasen nicht aus dem Konzept bringen ließ. So blieb Deutschland sowohl vor als auch nach der Pause jeweils rund sieben Minuten ohne eigenen Treffer, doch beide Male stabilisierte sich das DHB-Spiel wieder - beim 19:16 (45.) ging Deutschland erstmals mit drei Toren in Führung. Davon erholten sich die Niederlande, die Deutschland bei der WM im Vorjahr im Spiel um Platz fünf noch bezwungen hatten, nicht mehr.

Auf dem Weg zur EM in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) erhoffen sich die DHB-Frauen durch die Partien in Norwegen mehr Wettkampfpraxis gegen absolute Topteams, um auf der großen Bühne endlich entscheidend mit in den Medaillenkampf einzugreifen. Bei Olympia (Aus im Viertelfinale) war dieses Vorhaben fehlgeschlagen.