Handball: Final Four 2025 erneut in Hamburg

Nach der erfolgreichen Premiere in 2024 wird der zweitwichtigste Europacup-Titel in dieser Saison wieder in der Hansestadt ausgespielt.

Nach der erfolgreichen Premiere in 2024 wird der zweitwichtigste Europacup-Titel in dieser Saison wieder in der Hansestadt ausgespielt.

Hamburg wird erneut Ausrichter des Final-Turniers der European League im Handball. Wie der europäische Dachverband EHF am Mittwoch mitteilte, wird das Final Four der besten vier Teams am Saisonende (24./25. Mai) wie schon in der vergangenen Serie in der Barclays Arena im Volkspark ausgetragen.