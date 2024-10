Handball: Gaugisch beruft vier Neulinge

Mit 13 Olympiafahrerinnen von Paris gehen die deutsche Handballerinnen in ihren Herbstlehrgang und die folgenden Länderspiele gegen Olympiasieger Norwegen (24. Oktober), die Niederlande (26. Oktober) sowie den Olympia-Dritten Dänemark (27. Oktober). Bundestrainer Markus Gaugisch berief zudem in Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV) und Marie Weiss (TuS Metzingen) ein junges Quartett.

Nach ersten Trainingstagen in Großwallstadt reist die DHB-Auswahl ins norwegische Larvik, wo es in der Golden League gegen die drei hochkarätigen Gegner geht. Nach der "Oktober-Maßnahme" startet die Frauen-Nationalmannschaft im November ihre unmittelbare Vorbereitung auf die EM, bei der die Gaugisch-Auswahl ab dem 29. November in der Vorrunde in Innsbruck spielt.