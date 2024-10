"Niederlagen tun weh": SCM will dennoch voraus blicken

SID 04.10.2024 • 17:02 Uhr Im Finale der Klub-WM musste sich der Bundesligist nach einer echten Achterbahnfahrt geschlagen geben.

Handball-Nationalspieler Lukas Mertens vom SC Magdeburg will dem dramatisch verlorenen Finale bei der Klub-WM nicht lange nachtrauern. "Niederlagen tun immer weh, und Finalniederlagen ganz besonders", sagte der 28-Jährige auf SID-Anfrage nach der Rückkehr aus Ägypten am Freitag: "Viel Zeit, um traurig zu sein, haben wir aber nicht, denn unser Fokus liegt nun bereits wieder auf dem Heimspiel am Montag gegen Göppingen."

Der SCM, der den vierten Titelgewinn bei der Klub-WM in Serie dicht vor Augen hatte, verlor am Donnerstag in einem Spiel der Marke Achterbahn gegen KC Veszprem aus Ungarn nach Verlängerung mit 33:34 (28:28, 14:13). "Wir haben stark gekämpft, aber am Ende hat es leider nicht gereicht", sagte Mertens nach dem vierten Spiel binnen sechs Tagen.