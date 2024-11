Althaus wird Managerin der deutschen Handball-Frauen

Die ehemalige Nationalspielerin Anja Althaus wird Managerin der Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Ihre neue Aufgabe übernimmt die ehemalige Weltklasse-Kreisläuferin mit dem Start der Vorbereitung auf die EM 2024 am 18. November in Ismaning bei München. Althaus wird auf Honorarbasis arbeiten. Nach der EM in Österreich (28. November bis 15. Dezember) soll die WM Ende 2025 in Deutschland und den Niederlanden im Mittelpunkt stehen.