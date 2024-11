EM-Generalprobe: DHB-Frauen wollen sich "Rückenwind holen"

Spiel gewinnen, Selbstvertrauen tanken: Deutschlands Handballerinnen gehen mit klaren Zielvorgaben in ihre EM-Generalprobe gegen Außenseiter Österreich. „Wir wollen uns Rückenwind für das Turnier holen“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.15 Uhr) im Vorrundenspielort Innsbruck: „Wir fahren nach Österreich und wollen dort die Dinge auf die Platte bringen, die wir im Training erarbeitet haben, und uns noch mehr Sicherheit holen.“

EM: DHB-Frauen zum Auftakt gegen die Ukraine

Fünf Tage nach dem finalen Test gegen den WM-19. wird es an gleicher Stelle ernst: Dem EM-Auftakt gegen die Ukraine am kommenden Freitag (20.30 Uhr) folgen die Vorrundenspiele gegen die Niederlande (1. Dezember/18.30 Uhr) und Island (3. Dezember/20.30 Uhr). Erklärtes Ziel in der Vorrunde ist Platz eins, um mit der bestmöglichen Ausgangssituation in die Hauptrunde zu starten.