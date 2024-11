Golla: "WM-Gold 2027 kann ein mittelfristiges Ziel werden"

Die deutsche Mannschaft, die am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr/sportschau.de) zum Auftakt der EM-Qualifikation in Mannheim auf die Schweiz trifft und drei Tage später in der Türkei gastiert, erreichte bei den vergangenen beiden Turnieren jeweils das Halbfinale. Bei der Heim-EM zu Beginn des Jahres reichte es am Ende zu Platz vier, im Sommer holte Gislasons Team bei Olympia in Frankreich die Silbermedaille.