Häfners emotionaler DHB-Abschied: "Irgendwie komisch"

Seine Arbeit im Nationaltrikot hatte der Linkshänder in 154 Länderspielen zuvor verrichtet. Er zählte zu den EM-Helden von Krakau, bejubelte Bronze bei den Sommerspielen in Rio und ließ in Frankreich mit Silber eine weitere olympische Medaille folgen: Nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz (35:26) am Donnerstagabend erhielt Häfner Standing Ovations, einen emotionalen Abschiedsfilm und viele warme Worte zu seiner erfolgreichen Karriere in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).