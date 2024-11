Handball: Steinert fällt aus, Gislason muss Abwehr umbauen

SID 10.11.2024 • 11:31 Uhr Der Linkshänder aus Erlangen verletzt sich im Training an der Hand. In der Türkei sind damit nur 15 Spieler dabei.

Die personell gebeutelten deutschen Handballer müssen beim Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation in der Türkei am Sonntag (15.10 Uhr) einen weiteren Ausfall verkraften. Christoph Steinert erlitt im Training eine Handverletzung und fällt aus. Damit stehen Bundestrainer Alfred Gislason nur 15 statt 16 Spieler zur Verfügung.

Der Isländer muss durch den Ausfall in Ankara vor allem seine Abwehr umbauen. Vor Steinert hatten bereits weitere Stammkräfte Gislason abgesagt. So fehlt Spielmacher Juri Knorr wegen einer Verletzung am Daumen der linken Hand. Auch Kapitän Johannes Golla (muskuläre Probleme) und Torwart David Späth sind nicht dabei.