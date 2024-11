Urteil: DHB muss Aufarbeitungskommission beenden

Das Landgericht Dortmund verkündet das Urteil am Freitag. Der DHB will dieses nun sorgfältig prüfen und dann über eine Berufung entscheiden.

Die externe Kommission des Deutschen Handballbundes (DHB) zur Aufarbeitung und Prävention von Gewalt muss ihre Arbeit einstellen. Dieses Urteil verkündete das Landgericht Dortmund am Freitag in einem erstinstanzlichen Verfahren. Der DHB kündigte an, das Verdikt sorgfältig zu prüfen und in der Folge über eine Berufung zu entscheiden.