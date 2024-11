"Vorfreude ist da": DHB-Frauen starten EM-Vorbereitung

Deutschlands Handballerinnen sind voller Tatendrang in die heiße Phase ihrer Vorbereitung auf die EM in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) gestartet. „Das Gefühl, das ich im Gepäck habe, ist sehr, sehr gut“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei einem Medientermin zum Start des Trainingslagers im bayerischen Garching: „Die Spielerinnen machen einen guten Eindruck. Alle sind motiviert. Die Spielerinnen sind selbstbewusst. Es ist Vorfreude da.“

Nach intensiven Trainingstagen steht am Sonntag die Turnier-Generalprobe gegen EM-Gastgeber Österreich (15.15 Uhr) auf dem Plan, ehe am Freitag der kommenden Woche die Vorrunde in Innsbruck beginnt. Auftaktgegner ist die Ukraine (29. November), danach geht es in Gruppe F gegen die Niederlande (1. Dezember) und Island (3. Dezember). Die ersten drei Teams erreichen die Hauptrunde in Wien, die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften werden mitgenommen.