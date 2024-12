Handball-EM der Frauen: Deutsche Legende macht Ansage

2007-Weltmeister Christian Zeitz sieht die deutschen Handball-Frauen vor dem Vorrunden-Finale bei der EM gegen Island in der Bringschuld. „Gegen Island muss eine Leistungssteigerung her, um weiterzukommen“, sagte Zeitz dem SID vor der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Innsbruck: „Aber das wird auch kein Selbstläufer, die Isländerinnen spielen einen schnellen Handball.“