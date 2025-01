Handball-Nationalkeeper Wolff: Private Freudennachricht kurz vor WM-Start!

Nationaltorhüter Andreas Wolff ist kurz vor dem Start der Heim-WM Vater geworden. Freundin Samira brachte den Nachwuchs am Donnerstag zur Welt.

Nationaltorhüter Andreas Wolff ist kurz vor dem Start der Heim-WM Vater geworden. Freundin Samira brachte den Nachwuchs am Donnerstag zur Welt.

Babyglück sechs Tage vor WM-Start: Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist erstmals Vater geworden. Wolffs Freundin Samira brachte den Nachwuchs am Donnerstagmorgen zur Welt. Einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB) der Nachrichtenagentur SID am Abend in Flensburg.