DHB-Präsident Michelmann für mehr Sporthallen in Deutschland

Wie in jedem Winter steige während eines Großevents das Interesse am Handball, erklärte der DHB in einem Statement - doch in Deutschland würden die für den Bedarf notwendigen Spielfelder fehlen. „Aus eigenem Erleben“, sagte Michelmann, „weiß ich, dass die Politik Schwerpunkte setzen kann, wenn sie will, und Kommunen dann auch Projekte für den Sport und die Gesellschaft realisieren können.“