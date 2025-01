Sechs Monate nach Olympia-Drama: Handball-Legende hört auf!

„Der Tag ist gekommen, an dem ich mich offiziell zurückziehe. Nach einem Sommer, in dem die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht hätte, war der beste Weg, diese Phase zu beenden, zu meinen Ursprüngen zurückzukehren, zum Teil aus Dankbarkeit für alles, was mir gegeben wurde, und auch, weil mein Herz mich dazu aufforderte“, gab Canellas am Sonntag auf seinem X-Account bekannt.