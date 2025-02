Gislason setzt auf WM-Stamm - Freihöfer erstmals dabei

Freihöfer neu dabei im Nationalteam

Erstmals dabei ist Linksaußen Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin. Zudem stoßen für die Partien im Rahmen der EM-Qualifikation am 13. März in Wien und am 15. März in Hannover der zuletzt verletzte Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Linkshänder Max Beneke zum DHB-Team.