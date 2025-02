Start ins WM-Jahr: Gaugisch verzichtet auf Kapitänin Bölk

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch verzichtet zum Start ins Jahr der Heim-WM auf seine Kapitänin Emily Bölk. Die Rückraumspielerin zählt nicht zum 20-köpfigen Aufgebot für den Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am 6. März in Trier und am 8. März in Besancon.