DHB: Kohlbacher fehlt gegen Österreich - Hoffnung bei Knorr

Deutschlands personell gebeutelte Handballer müssen beim EM-Qualifikationsspiel in Österreich auch ohne Jannik Kohlbacher auskommen. Der Kreisläufer ist wegen eines über Nacht aufgetreten Infekts nicht mit der Mannschaft nach Wien gereist und wird dem deutschen Team bei der Partie am Donnerstag (18.00 Uhr/sportstudio.de und Dyn) wie auch Torjäger Renars Uscins und Kreisläufer Justus Fischer fehlen.

"Diese Nachricht kam für uns überraschend. Wir warten jetzt ab, wie der weitere Verlauf bei Jannik ist", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. Ob Kohlbacher, der die WM im Januar wegen einer Ellbogen-Operation verpasst hatte, zum zweiten Duell mit Österreich am Samstag in Hannover (16.30 Uhr/sportstudio.de und Dyn) auflaufen kann, ist ungewiss.

Hoffnung auf einen Einsatz schon am Donnerstag besteht dagegen bei Juri Knorr. Der Spielmacher reiste am Mittwoch mit der Mannschaft von Hannover aus nach Wien. Bundestrainer Alfred Gislason hatte am Dienstag gesagt, dass der an einem Infekt leidende Knorr "höchstwahrscheinlich" ausfalle. Nähere Angaben machte der DHB am Mittwoch auf SID-Nachfrage nicht.