DHB-Sorgen: Hoffnung bei Knorr, aber Gislason bleibt skeptisch

SID 14.03.2025 • 13:14 Uhr Alfred Gislason rechnet im Rückspiel gegen Österreich nicht mit Rückkehrern. Lediglich Juri Knorr könnte möglicherweise zum Einsatz kommen.

Bundestrainer Alfred Gislason rechnet im Rückspiel der deutschen Handballer gegen Österreich nicht mit einer verbesserten Personalsituation, einzig bei Juri Knorr besteht etwas Hoffnung auf einen Einsatz. "Ich gehe davon aus, dass die Lage morgen genauso sein wird wie gestern", sagte der DHB-Coach am Freitag bei einem Medientermin in Hannover, wo das deutsche Team am Samstag (16.30 Uhr/sportstudio.de) in der EM-Qualifikation erneut auf das Nachbarland trifft.

Beim 26:26 am Donnerstag in Wien hatte Gislason auf Shootingstar Renars Uscins sowie die Kreisläufer Justus Fischer und Jannik Kohlbacher verzichten müssen. Der zuletzt angeschlagene Knorr war zwar mit nach Wien gereist, saß aber 60 Minuten auf der Bank.

"Ich glaube nicht, dass Renars oder Kohli spielen können, Fischer auf keinen Fall", sagte der Isländer. Knorr habe am Donnerstag "signalisiert, dass er, wenn es wirklich nötig ist, kurz spielen könnte. Wir werden heute sehen, wie sein Status ist. Aber in so einem Spiel, wo es um viel für uns geht, bin ich der Meinung, dass man voll spielen können muss."

Trotz des enttäuschenden Ergebnisses in Österreichs Hauptstadt, wo das DHB-Team in der Schlussphase eine Vier-Tore-Führung vergab, kann Deutschland (5:1 Punkte) mit einem Sieg in Hannover das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr bereits klarmachen. Der Ausgang des Hinspiels dient auch als Ansporn für das sofortige Wiedersehen in der niedersächsischen Landeshauptstadt, wo mehr als 10.000 Zuschauer in der ZAG Arena erwartet werden.

