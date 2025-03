EM-Qualifikation: Hannings Italiener siegen erneut

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Nationaltrainer Bob Hanning hat mit seinen Italienern die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation eingefahren. Die Azzurri besiegten Lettland am Sonntagabend auf Sardinien mit 41:30 (23:12) und unterstrichen damit ihre Ansprüche auf die erste Teilnahme an einer Handball-EM seit 1998. Schon bei Hannings Debüt im neuen Amt hatte Italien am Donnerstag in Lettland zwei Punkte geholt (35:30).