Gaugisch zur Causa Bölk: "Tür ist nie zu"

Bundestrainer Markus Gaugisch hat der aktuell nicht berücksichtigten Emily Bölk eine Teilnahme an der Heim-WM (26. November bis 14. Dezember) in Aussicht gestellt. "Wir haben uns für diesen Lehrgang entschieden, diesen Weg zu gehen und anderen Spielerinnen die Chance zu geben", sagte Gaugisch bei einem Medientermin am Mittwoch: "Es geht für alle darum, mit Leistung die eigene Weiterentwicklung voranzutreiben. Eine Tür ist nie zu, sie ist immer offen."

Im anstehenden Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag in Trier (18.30 Uhr) und am Samstag in Besancon (18.00 Uhr/beide DF1) ist Bölk allerdings nicht dabei. Die 26 Jahre alte Rückraumspielerin, die bereits zehn Turniere und 132 Spiele für das DHB-Team absolviert hat, ist von Gaugisch nicht für den Jahresauftakt der Nationalmannschaft nominiert worden. Auch als Kapitänin wurde Bölk abgesetzt, das Amt übernimmt ab sofort Linksaußen Antje Döll.