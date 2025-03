Gidsel erneut Welthandballer - Auch Uscins ausgezeichnet

Überdeutlicher Sieg für dänischen Superstar

Zweimal hintereinander schaffte es zwar auch sein Landsmann Niklas Landin. Der langjährige Kieler Torhüter gewann die Wahl allerdings in den Jahren 2019 und 2021, nachdem die Wahl 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte. In das Ergebnis floss zu einem Drittel das Ergebnis einer Fan-Abstimmung ein.

Darüber hinaus bestimmten ein IHF-Komitee sowie die Nationaltrainer der Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2024 den Sieger. In allen drei Wertungen hatte Gidsel die Nase vorn.

„Die Wahl ist auch in ihrer Deutlichkeit natürlich richtig. Es gibt im Moment keinen Sportler, der in der Komplexität so herausragend ist wie Mathias“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Gidsel habe die „Mentalität, bis zur letzten Sekunde immer alles, was er an Möglichkeiten hat, in die Waagschale zu werfen“. Die einzigen deutschen Welthandballer waren Daniel Stephan (1998) und Henning Fritz (2004).