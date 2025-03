Meckes: "Jetzt müssen wir den Bock mal umstoßen"

Die Chance war da, doch am Ende stand die zweite Niederlage im zweiten Spiel des WM-Jahres. Und so zog Ingo Meckes ein gemischtes Fazit vom Länderspiel-Doppelpack der deutschen Handballerinnen gegen Weltmeister Frankreich. "Es war ein Schritt nach vorne", urteilte der DHB-Sportvorstand nach dem 29:30 (14:13) im zweiten Aufeinandertreffen mit dem Olympia-Zweiten: "Aber es ist dann auch mal an der Zeit, so ein Spiel zu gewinnen."