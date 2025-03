Nach kurioser Szene vor Anwurf: Döll sieht "gelungene" Premiere

Zum erhofften Sieg reichte es bei Dölls Premiere in neuer Rolle am Donnerstagabend in Trier aber nicht. Die zweite Hälfte und eine solide Deckung dienten dennoch als Mutmacher, nachdem beim Acht-Tore-Rückstand zur Pause zeitweise ein Debakel gedroht hatte. „Mit dem Mindset können wir sehr zufrieden sein“, fand Bundestrainer Markus Gaugisch. Bereits am Samstag (18.00 Uhr) kommt es im französischen Besancon zum Wiedersehen mit dem Olympia-Zweiten.