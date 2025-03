DHB-Star für Welthandballer-Wahl nominiert

Neben dem Nationaltorhüter Andreas Wolff stehen Titelverteidiger Mathias Gidsel und der Spanier Alex Dujshebaev in der Endausscheidung.

Neben dem Nationaltorhüter Andreas Wolff stehen Titelverteidiger Mathias Gidsel und der Spanier Alex Dujshebaev in der Endausscheidung.

In die Wahl fließt zu einem Drittel das Ergebnis einer Fan-Abstimmung ein. Sie wird am Freitag (12.00) auf der Website der IHF (https://www.ihf.info) freigeschaltet und läuft bis zum 24. März. Darüber hinaus bestimmen ein Komitee sowie die Nationaltrainer der Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2024 den Sieger.