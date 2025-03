Zwei Ausfälle: Handballerinnen starten in das WM-Jahr

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch muss beim Start in das WM-Jahr auf zwei Spielerinnen verletzungsbedingt verzichten. Torhüterin Sarah Wachter und Rückraumspielerin Annika Lott fallen vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag (18.30 Uhr) in Trier und am Samstag (18 Uhr) in Besancon aus, das Aufgebot umfasst derzeit 18 Spielerinnen.