Auf dem Weg zur Heim-WM: DHB-Frauen verlieren gegen Dänemark

"Es war das erwartet harte Spiel. Am Ende machen wir halt ein, zwei Fehler zu viel - das wird direkt bestraft", sagte Torhüterin Katharina Filter bei DF1: "Aber ich würde sagen, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gezeigt haben." Und Gaugisch meinte: "Wir sind Leistungssportler, wir wollen gewinnen - aber wir sind auch realistisch. Wir haben heute eine dänische Mannschaft gehabt, die in Vollbesetzung da war und die haben wir wirklich ans Limit gebracht."

"Die Däninnen gehören seit Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften in der Welt. Genau solche Spiele brauchen wir in der Vorbereitung auf die Heim-WM", hatte Gaugisch vor dem Spiel betont - und sah am Mittwochabend dann eine hoch motivierte deutsche Mannschaft in einem hart umkämpften Spiel. Die Führung wechselte ständig, bis in die Schlussphase hinein konnte sich kein Team absetzen. Doch in der Crunchtime agierte Dänemark dann cleverer.