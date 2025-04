DHB-Frauen ohne Duo gegen Dänemark - Grijseels-Einsatz fraglich

Deutschlands Handballerinnen müssen im Länderspiel-Doppelpack gegen Dänemark ohne ein Duo auskommen, der Einsatz von Spielmacherin Alina Grijseels ist dazu fraglich. Die ehemalige Kapitänin kämpft vor den Partien gegen den Vize-Europameister am Mittwoch (20.30 Uhr/DF1) in Hamburg und am Samstag im dänischen Aabenraa mit muskulären Problemen, Kreisläuferin Lisa Antl und Rückraumspielerin Nieke Kühne fallen sicher aus. Gaugisch nominierte Dana Bleckmann und Debütantin Lotta Röpcke nach.