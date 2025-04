DHB nominiert eigenen Kandidaten für Wahl zum IHF-Präsidenten

Der DHB schlägt für die Wahl des höchsten Amtes im Welthandball einen eigenen Kandidaten vor. Seit fast 25 Jahren steht ein Ägypter an der IHF-Spitze.

Der DHB schlägt für die Wahl des höchsten Amtes im Welthandball einen eigenen Kandidaten vor. Seit fast 25 Jahren steht ein Ägypter an der IHF-Spitze.

Der Verband teilte am Samstag mit, Gerd Butzeck beim 40. IHF-Kongress in Kairo (19. bis 22. Dezember) für die Wahl des höchsten Amtes im Welthandball zu nominieren. Dies beschloss das DHB-Präsidium bei seiner Sitzung in Berlin.