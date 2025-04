Große Moral: DHB-Frauen setzen Ausrufezeichen in Dänemark

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schlug den Vize-Europameister nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand auswärts 29:26 (13:15) und verbuchte im Jahr der Heim-WM nach zuvor drei Testspiel-Niederlagen den ersten Sieg. Im ersten Duell hatte Deutschland trotz einer guten Leistung am Mittwoch in Hamburg knapp verloren (31:33).

Die deutsche Defensive präsentierte sich am frühen Samstagnachmittag zunächst nicht auf der Höhe. Beim 5:9 (15.) fand Gaugisch in seiner ersten Auszeit deutliche Worte. „Da muss mal mehr Galle rein, wir sind hier nicht zum Freundschaftsspiel. Ist das klar?“, motzte der 50-Jährige.

In der Folge zog Dänemark zunächst weiter auf fünf Treffer davon, weil die DHB-Frauen auch in der Offensive teils klarste Chancen liegen ließen. Eine Angriffsvariante mit vier Rückraumspielerinnen und ohne Kreisläuferin riss dann aber mehr Lücken in die dänische Abwehr und sorgte für vermeintlich leichtere Treffer.

Vor der Sommerpause steht in den Niederlanden noch ein wichtiger Termin auf dem Plan: Bei der Auslosung der WM-Gruppenphase erfährt Gaugischs Team am 22. Mai im Noordbrabants Museum in ‚s-Hertogenbosch seine WM-Gegner. Die Vorrunde bestreitet Deutschland im kommenden Winter in Stuttgart, eine mögliche Hauptrunde in Dortmund.