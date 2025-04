Handball, Champions League heute live: Aalborg - Füchse Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Handball, Daikin HBL, Fuechse Berlin, SC Magdeburg, v.l.Mathias Gidsel (Füchse Berlin 19), setzt zum Sprungwurf an in der Max Schmeling Halle Berlin Handball, Daikin HBL, Fuechse Berlin, SC Magdeburg, f.l.Mathias Gidsel (Füchse Berlin 19), goes for a jump shot in the Max Schmeling Halle Berlin Copyright: imageBROKER Odermann ibldll12021936.jpg

© IMAGO/imagebroker