"Niedergeschlagen": Hens verpasst eigenen Abschied verletzt

Pascal Hens blickte in die Kamera und zog die Augenbrauen hoch. "Manchmal läuft es beschissen", sagte der einstige Handball-Weltmeister zu seinem Unglück: "In dem Fall sehr beschissen." In der Vorbereitung auf sein eigenes Abschiedsspiel hat der 45-Jährige einen Riss der Achillessehne erlitten, die Veranstaltung am Donnerstag in Hamburg muss - zumindest auf dem Parkett - ohne Hens stattfinden. Neben Hens wird auch dessen langjähriger Wegbegleiter Johannes Bitter (42) in den Ruhestand verabschiedet.