Beispielloser Skandal um Handball-Finale

Ein Europacup-Finale im Handball findet nicht statt, weil sich ein Team weigert, anzutreten. Was steckt dahinter?

Skandal im internationalen Handball . Im European Cup stand das Final-Rückspiel zwischen dem HC Alkaloid und AEK Athen auf dem Programm. In Athen hatte Alkaloid das Hinspiel mit 29:25 gewonnen, das Rückspiel im nordmazedonischen Skopje kam am Sonntagabend aber erst gar nicht zustande.

So weigerte sich das Team von AEK Athen – Klub von Deutschlands Ex-Europameister Erik Schmidt – überhaupt das Spielfeld zu betreten. Dabei hatten die Sportler bereits in passender Kleidung am Rand gestanden.