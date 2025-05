DHB-Team: Wolff und Semper reisen ab

SID 08.05.2025 • 17:07 Uhr Torwart Andreas Wolff und Linkshänder Franz Semper stehen dem DHB-Team im letzten EM-Qualifikationsspiel nicht zur Verfügung. Joel Birlehm rückt dafür in den Kader.

Deutschlands Handballer bestreiten das letzte Spiel der EM-Qualifikation gegen die Türkei ohne Torwart Andreas Wolff und Linkshänder Franz Semper. Das Duo reiste am Tag nach dem 32:32 in der Schweiz von der Nationalmannschaft ab. Für den Kieler Wolff wurde Joel Birlehm (TSV Hannover Burgdorf) nachnominiert. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mit. Ein Grund für die Abreise nannte der Verband nicht, der Wechsel auf der Torwartposition sei „geplant“ gewesen.

Die DHB-Auswahl traf am Mittag in Ludwigsburg ein, um sich dort auf das Spiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen den klaren Außenseiter in Stuttgart vorzubereiten. Deutschland steht bereits vorzeitig als Gruppensieger fest.

Talentfaktor im DHB-Team „immens hoch“

Zwölf Spieler des 17-köpfigen Kaders sind Jahrgang 2000 oder jünger, sieben wurden 2023 U21-Weltmeister. „Der Talentfaktor ist in unserer Mannschaft immens hoch, die Erfahrungswerte noch nicht“, sagte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton. „Das ist, bei aller Perspektive, eine Herausforderung im Hier und Jetzt. Spiele wie am Mittwochabend in der Schweiz sind schmerzhaft, aber wichtig in unserem Entwicklungsprozess. Trotzdem erwarten wir am Sonntag gegen die Türkei eine deutlich bessere Leistung.“