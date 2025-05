Handballer bei Quali-Abschluss auch ohne Golla

Deutschlands Handballer müssen im letzten Spiel der EM-Qualifikation gegen die Türkei ohne Kapitän Johannes Golla auskommen. Der Kreisläufer wird bei der Partie am Sonntag in Stuttgart (18.00 Uhr/Sportschau.de) wie Torwart Andreas Wolff und Linkshänder Franz Semper fehlen.

Dies verkündete Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag bei einem Medientermin, ohne zunächst einen Grund zu nennen. Anstelle von Wolff, dessen Wechsel planmäßig erfolgte, rückte bereits am Donnerstag Joel Birlehm nach. Deutschland steht bereits vorzeitig als Gruppensieger fest.

Personelle Wechsel hin oder her: Nach dem holprigen Auftritt beim glücklichen 32:32 am Mittwoch in der Schweiz peilt Gislason zum Quali-Abschluss einen Erfolg an. "Erstmal wollen wir die Gruppe gut beenden mit einem Sieg", sagte der Isländer. Aber, auch das betonte der DHB-Coach: "Die Spieler, die da sind, haben eine gute Chance sich zu zeigen. Wir haben nur noch einen Lehrgang im November und dann geht die EM-Vorbereitung schon los."