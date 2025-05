Ex-Flensburg-Profi brach während Spiel zusammen

Großer Schreckmoment für Handball-Trainer Christian Berge: Der langjährige Profi von Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist am Mittwochabend im Meisterschaftsfinale mit seinem Klub Kolstad Handball am Spielfeldrand zusammengebrochen. Nach einigen Minuten Behandlungszeit wurde er in einem Rollstuhl weggebracht, bald darauf war er wieder auf den Beinen. Später erklärte Berge, er habe an Herzflimmern gelitten. Er ist vorerst krankgeschrieben.