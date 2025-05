Nach Torspektakel: Handballer mit Optimismus in die Zukunft

Nach ihrem Torfestival zum Abschluss der Qualifikation blicken die deutschen Handballer optimistisch Richtung Europameisterschaft. „Hoffnung und Mut ist immer da, auch wenn wir in der Qualifikation zwei Punkte abgegeben haben“, sagte Timo Kastening nach dem mühelosen 44:26 (21:11) gegen die Türkei: „Wir haben eine Mannschaft, wenn man in die Zukunft guckt, mit der man immer um Medaillen mitspielen kann und muss.“

Er glaube, „das ist eine richtig gute Truppe für die nächsten Jahre“, ergänzte Spielmacher Juri Knorr: „Wir sind sehr jung, sind auf einer Wellenlänge, haben keine Arschlöcher dabei, alle sind mega nett. Wir haben einfach gute Jungs und dann macht es viel mehr Spaß.“ Dazu habe das Team rein sportlich „so viele gute Individualisten, so viel Qualität in der Breite. Wenn wir das alles zusammenbringen - daran müssen wir arbeiten - werden wir schon gut sein in den nächsten Jahren.“

Man müsse der Mannschaft „Zeit geben“, betonte Gislason. Deshalb komme ihm der Gruppensieg samt der besseren Position für die Setzliste bei der Auslosung am Donnerstag in Herning sehr gelegen. „Wir werden so oder so ein paar gute Mannschaften bekommen“, führte der 65-Jährige aus: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein klein bisschen leichter wird als Gruppensieger, ist natürlich da.“ Ihm seien die Vorrundengegner ohnehin „völlig wurscht“, sagte Kastening mit breitem Grinsen.