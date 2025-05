Vor Heim-WM: DHB-Frauen absolvieren Sommer-Lehrgang

SID 28.05.2025 • 11:01 Uhr Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft sich an einem Ort, der beflügeln soll.

Zur Vorbereitung auf die Heim-WM bestreiten die deutschen Handball-Frauen einen zusätzlichen Lehrgang. Für das Sommer-Trainingslager vom 7. bis zum 13. Juli in Dortmund und im niederländischen Rotterdam nominierte Bundestrainer Markus Gaugisch 22 Spielerinnen. Die WM findet im Herbst (26. November bis 14. Dezember) in Deutschland und den Niederlanden statt.

„Wir sind froh, dass wir in enger Absprache und nach guten Gesprächen mit den Vereinen diese zusätzliche Lehrgangswoche bekommen haben“, sagte Gaugisch: „Jede Minute zählt, jede zusammen genutzte Einheit in der Halle und außerhalb ist auf dem Weg zur Heim-WM wertvoll. Mit dem Lehrgang Anfang Juli läuten wir die heiße Phase in Richtung November ein.“

Den Standort Rotterdam, wo im Dezember die WM-Finalspiele ausgetragen werden, habe man „bewusst gewählt“, so Gaugisch: „Rotterdam ist ein Traum, für den wir die Gier im Juli noch weiter wecken wollen. Wir wissen aber auch, dass wir dafür sehr hart arbeiten müssen, um gegen die absoluten Top-Nationen eine Chance zu haben.“

Im Anschluss an die Sommermaßnahme bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft ihren nächsten Lehrgang auf dem Weg zur Heim-WM Mitte September. Teil der Maßnahme sind zwei Vergleiche mit den Niederlanden. Das Heimspiel findet am 21. September in Krefeld statt. Mitte Oktober stehen die ersten beiden Partien in der EM-Qualifikation an gegen Nordmazedonien und in Belgien.

Die unmittelbare WM-Vorbereitung startet dann am 17. November, neun Tage später steigt in der Porsche-Arena in Stuttgart das WM-Eröffnungsspiel gegen Island (26. November). Es folgen weitere Vorrundenpartien gegen Uruguay (28. November) und Serbien (30. November).

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/FRA), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (HB Ludwigsburg), Marie Weiss (TuS Metzingen)