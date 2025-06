CL-Auslosung: Magdeburg trifft auf Barcelona und PSG

Die Handballer des SC Magdeburg bekommen es beim Projekt Titelverteidigung in der Champions League mit dicken Brocken zu tun. Wie die Auslosung in Wien ergab, trifft der SCM in Gruppe B unter anderem auf Rekordsieger FC Barcelona und den fanzösischen Topklub Paris Saint-Germain. Der deutsche Meister Füchse Berlin bekommt es in Gruppe A etwa mit Aalborg Handbold, dem neuen Klub von Nationalspieler Juri Knorr, oder dem HBC Nantes, Halbfinalist der abgelaufenen Saison, zu tun.

Der erste Spieltag findet am 10./11. September statt, die letzten Partien der Gruppenphase werden am 11./12. März 2026 ausgetragen. Gespielt wird in zwei Achtergruppen in Hin- und Rückspiel. Die beiden besten Klubs jeder Gruppe ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Rängen drei bis sechs jeder Staffel ermitteln jeweils die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten acht. Das Final Four bei den Männern findet auch in der kommenden Saison in Köln statt. Erst vor knapp zwei Wochen gewann Magdeburg in der Domstadt den Titel im Endspiel gegen Berlin.