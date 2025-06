Deutsche Handball-Premiere in München

Rückkehr nach Nürnberg, Premiere in München: Die deutschen Handballer treten in der EM-Vorbereitung zweimal im Süden gegen Island an.

Das Team von Alfred Gislason spielt am 30. Oktober und am 2. November gegen die Auswahl aus dem Heimatland des Bundestrainers. „Wir freuen uns auf Bayern“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB).

Besondere Partien für Gislason

„Auf Island zu treffen, wird für mich als deutscher Bundestrainer immer sehr speziell bleiben. All das rückt aber in den Hintergrund, denn mit den Island-Partien beginnen wir unsere Vorbereitung auf die Europameisterschaft“, so Gislason. Das Turnier in Dänemark, Norwegen und Schweden beginnt am 15. Januar.