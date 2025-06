Handball: Dessaus "Urlauber" retten sich im Wiederholungsspiel

Das Team aus Sachsen-Anhalt setzte sich am Sonntag 30:24 (18:14) beim früheren deutschen Meister durch und schloss die Saison damit auf Platz zehn ab.

Mit dem Spiel endete eine wochenlange Posse. Am 27. April hatte Dessau 28:27 in Essen gewonnen, dabei in den Schlusssekunden aber einen Spieler zu viel auf dem Feld gehabt.