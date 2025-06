Handball: DHB-Junioren als Gruppensieger im WM-Viertelfinale

Titelverteidiger Deutschland hat bei der U21-WM der Handballer als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann in Kielce/Polen gegen die bis dato ungeschlagenen Ägypter 29:25 (13:9). In der Runde der letzten acht treffen die Junioren des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Donnerstag auf Schweden.