“Hoffe, dass ich eines Tages für Barca spielen kann!” Gidsel sorgt für Aufsehen

Welthandballer Mathias Gidsel hat im Trikot der Füchse Berlin auch in der abgelaufenen Saison wieder Maßstäbe gesetzt. Doch in Zukunft kann sich der Däne sehr gut vorstellen, auch für einen anderen Giganten des Sports aufzulaufen.

Welthandballer Mathias Gidsel hat im Trikot der Füchse Berlin auch in der abgelaufenen Saison wieder Maßstäbe gesetzt. Doch in Zukunft kann sich der Däne sehr gut vorstellen, auch für einen anderen Giganten des Sports aufzulaufen.

Mathias Gidsel hat verraten, dass er in seiner Karriere gerne auch einmal für den FC Barcelona spielen würde. „Barca war für mich immer der größte Verein der Welt“, antwortete der Däne in einem Interview mit der Mundo Deportivo auf eine entsprechende Frage.

Gidsel ist „MVP“ der Bundesliga

In der Bundesliga fühlt sich Gidsel aber nach wie vor sehr wohl - was vor allem an der enormen Leistungsdichte und den vollen Arenen liege. „Man muss jeden Tag kämpfen und auf dem besten Niveau sein. Und ich denke, das ist es, was mich auszeichnet. Ich versuche, jedes Spiel sehr gut zu spielen“, betonte er.