"Letzte Reise": U21-Handballer bereit für den WM-Auftakt

Die deutschen U21-Handballer treten bei der WM in Polen an. Im Zusammenhalt könnte dabei der Schlüssel liegen.

Für Deutschlands Nachwuchshandballer ist die U21-Weltmeisterschaft in Polen mehr als nur ein Turnier, es ist der Abschluss einer gemeinsamen Reise. „Wir haben jetzt viele Jahre zusammen verbracht“, sagte Rückraumspieler Henri Pabst: „Da sind Freundschaften entstanden, die über den Sommer hinaus bleiben werden. Wir sehen das als letzte Reise dieser Gruppe.“ Gemeinsam wollen sie noch ein letztes Mal angreifen, am Mittwochabend wartet in Auftaktgegner Serbien die erste Hürde.

„Unser Anspruch ist es, die Gruppe zu gewinnen, am besten mit drei Siegen abzuschließen - und dann die bestmögliche Ausgangslage in der Hauptrunde zu haben“, sagte Pabst, der in der kommenden Saison bei Zweitligist TuS Nettelstedt-Lübbecke spielen wird. In zwei finalen WM-Tests gegen den Vize-Europameister Portugal gab es zwei Siege (37:31 und 34:32) und somit frisches Selbstvertrauen.